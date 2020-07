Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Geraer Dahliengarten sprudelt es wieder

Zwei Mitglieder und die Geschäftsstellenleiterin der Fraktion „Für Gera“ im Geraer Stadtrat übernehmen für 2020 die Brunnenpatenschaft für den Brunnen im Dahliengarten. Die Fraktionsvorsitzende Sandra Raatz, der 2. Vorsitzende Ralf Kirchner und die Geschäftsstellenleiterin Heike Breuninger unterzeichneten die Vereinbarung mit der Stadtverwaltung Gera.

Der Garten ist 1928 entstanden, der Brunnen - auch damals schon über Spenden finanziert - zwei Jahre später. Einer der renommiertesten und erfolgreichsten Architekten des Neuen Bauens, Thilo Schoder, hat die Brunnengestalt entworfen. Schoder gewann damals mit dem Brunnenentwurf „Die Dahlie“ den Gestaltungswettbewerb. Bis heute trägt der Brunnen den Namen.

Ihre Patenschaft für „Die Dahlie“ begründeten die Vertreter von „Für Gera“: „Wir möchten selbst für ein Projekt hier in Gera spenden, um auch andere zu motivieren, Geraer Projekte direkt zu unterstützen. Als wir erfuhren, der Brunnen braucht neue Paten, sagten wir zu. Er ist ein Geraer Highlight, der im 90. Jahr des Baubeginns nicht vertrocknen, sondern quicklebendig bleiben soll.“

Die Spende über 500 Euro finanziert die Betriebskosten für Elektro und Wasser zum Brunnenbetrieb. Der Brunnen sprudelt wochentags von 9 bis 20 und am Wochenende von 9 bis 21 Uhr. . Über viele Jahre hatte der Computertreff Gera e. V. „Die Dahlie“ gefördert.

Aktuell sprudeln in Gera sieben Brunnen in Verantwortung des Amtes für Stadtgrün mit Hilfe von sieben Patenschaften: auf dem Markt der Simson-Brunnen, auf dem Kornmarkt der Färberbrunnen, auf dem Sachsenplatz der Handwerkerbrunnen, auf dem Nicolaiberg die „Steinerne Schöne“, im Dahliengarten der Thilo-Schoder-Brunnen „Die Dahlie“, in Langenberg der Marktbrunnen und in Aga der Dorfbrunnen. Die Gera Kultur GmbH betreibt mit Paten den Brunnen im Küchengarten. Handlungsbedarf vor allem für anstehende Reparaturen gibt es bei den Wasserspielen vor dem Theatereingang, für den Coryllisbrunnen in Langenberg, den Brunnen am Gastronom in der Reichsstraße und die Putte mit Fischen auf dem Gustav Hennig Platz.