Im Geraer Klinikum können Patienten Filme in der Röhre schauen

Stephan Dölz, leitender Oberarzt des Instituts für Radiologie, schaut auf die neue Technik, die in den vergangenen Wochen Einzug gehalten hat. „Wir sind technisch auf dem neuesten Stand, und das für die kommenden Jahre“, sagt er. Zwei Magnetresonanztomographen (MRT) der neuesten Generation seien mit beträchtlichem Aufwand in den Räumen des Diagnostikzentrums installiert worden, teilt das Geraer SRH Wald-Klinikum mit.

Moderne Technik sorgt für bessere Bilder

Bislang habe das Krankenhaus nur über ein MRT verfügt. Nach den Umbauarbeiten stehen dort zwei Untersuchungsgeräte mit einer Magnetfeldstärke von 1,5 und 3 Tesla. Die Magnetfeldstärke sei entscheidend für die Qualität der erzeugten Schnittbilder. Software korrigiere zudem typische Bildstörungen, teilt das Wald-Klinikum mit. So werden während der Scans die Bewegung und die Atmung des Patienten mit Kameras überwacht und bei der Bild-Berechnung bereinigt. „Mit den High-Tech-Geräten haben wir unsere Kapazität erhöht und wir können jetzt nahezu alle klinischen Fragestellungen beantworten“, sagt Dölz.

Befunde für alle Fachabteilungen

Die Radiologie erhebe Befunde für alle Fachabteilungen des Hauses. Neurochirurgen, Neurologen, Unfallchirurgen und Orthopäden profitierten besonders von der hochauflösenden Darstellung feiner Strukturen im Gehirn, an der Wirbelsäule und in den Gelenken. Eine große Rolle spielen die Schichtbilder der Magnetresonanztomographie zudem bei der Tumordiagnostik, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Ärzte gehen mit dem MRT einem Krebsverdacht nach und spüren eventuelle Tochtergeschwülste auf. Darauf hat sich das Krankenhaus als eines von drei Onkologischen Zentren in Thüringen spezialisiert.

Investition von 3,5 Millionen Euro

All das sprach für die Investition im Wert von 3,5 Millionen Euro. Dass die Systeme zukunftsoffen gestaltet sind, mit neuen Entwicklungen aufgerüstet werden können, war Medizintechniker Tony Luderer besonders wichtig. Gerade mit wachsender Rechenleistung und dem Einzug künstlicher Intelligenz werde es in der Radiologie viele Fortschritte geben. Die Geräte seien nicht nur präziser, sondern auch patientenfreundlicher, heißt es seitens des Klinikums. Denn in die dunkle Röhre geschoben zu werden, löse bei nicht wenigen Patienten Beklemmungen aus. Die neuen Geräte unterscheiden sich hier deutlich vom Vorgängermodell. Die Röhre, die so genannte Gantry, wirkt nicht nur heller und kürzer, sie ist mit 70 Zentimetern Durchmesser auch spürbar größer.

Entertainment-System soll ängstliche Patienten ablenken

Das Besondere beim 3-Tesla-Gerät ist ein zusätzliches Entertainment-System: Patienten können Filme und Musik auswählen, welche dann während der Untersuchung auf Bildschirmen abgespielt werden. „Gerade für Kinder ist das eine schöne Ablenkung“, sagt Dölz. Neu sei auch, dass der Patient über eine graphische Darstellung den Ablauf der Untersuchung mit verfolgen könne. So weiß er genau, wie viele Sequenzen noch gescannt werden müssen und wie lange die Untersuchung noch dauern wird. Währenddessen sei eine ständige Kommunikation mit dem Untersuchungsteam möglich, heißt es.

Verkürzte Liegezeit und reduzierte Klopfgeräusche

Ein weiterer Punkt sei die verkürzte Liegezeit, die durch eine neue Bildauswertungstechnik ermöglicht wird. „Die Aufnahmen brauchen weniger Zeit und sind trotzdem von bester Qualität“, erläutert Medizintechniker Tony Luderer. Nur, ohne die typischen Klopfgeräusche komme auch ein modernes MRT nicht aus. Doch auch diese ließen sich auf Wunsch durch spezielle Sequenzen reduzieren, heißt es.

MRTs seit Anfang Januar im Einsatz

Klinikpatienten werden seit Mitte Januar mit den neuen MRTs untersucht. Zuletzt habe das radiologische Institut auf ein mobiles MRT zurückgreifen müssen. Auch niedergelassene Ärzte hatten ausgeholfen, weil das vorherige Gerät am Ende noch den Dienst versagte, teilt das SRH Wald-Klinikum mit.