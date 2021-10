Im Geraer Park der Jugend überfallen

Gera. Die zwei Täter flüchteten und werden nun gesucht.

Ein 42-Jähriger ist am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Park der Jugend in Gera ausgeraubt worden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Demnach griffen zwei bisher Unbekannte den 42-Jährigen körperlich an und stahlen dessen Geldbeutel, heißt es in einer Polizeimeldung. Danach flüchteten sie. Eine ärztliche Versorgung des Angegriffenen war nicht notwendig.

Die Täter werden laut Polizeimeldung wie folgt beschrieben: männlich, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, einer bekleidet mit grüner Jacke und Jeans. Hinweise zu den Tätern an die Telefonnummer 0365/ 8234-1465.

