Im Geraer Spiegelzelt auf Zeitreise zu den Nachtgestalten der 1920er Jahre

Veranstalterin Simone Dake blickt in einen Spiegel des Zeltes.

Gera. Nach dem Erfolg 2022 ist das diesjährige Varieté im Hofgut schon zur Premiere fast ausverkauft.

Das Spiegelzelt kommt extra aus Belgien. Seit voriger Woche wird es im Außengelände des Untermhäuser Hofgutes aufgebaut und mit viel Liebe zum Detail dekoriert. Selbst die Schnapsflaschen in den Bar-Regalen tragen historische Etiketten, alles für die perfekte Illusion, für eine stilechte Zeitreise zu den „Nachtgestalten“ der Zwanzigerjahre.

22 Vorstellungen geplant

Unter diesem Titel feiert am Donnerstag, 14. September, die Fortsetzung des erfolgreichen Otto-Dix-Varieté-Programms „Alles muss ich sehen“ aus dem vorigen Jahr Premiere. Bis 2. Oktober sind 22 Vorstellungen geplant, mitunter zwei am Tag. Veranstalterin Simone Dake holt dafür erneut das Krystallpalast Varieté aus Leipzig nach Gera – mit neuen Künstlern und neuen Nummern sowie einem eigens für das Geraer Gastspiel geschriebenen Stück. Das verbindet Artistik, Jonglage, Akrobatik, Tanz, Musik und mehr zu einem Ausflug in die Unterhaltungsbranche vor 100 Jahren.

Viele Zutaten des letztjährigen Erfolgsrezeptes bleiben erhalten, neben dem atmosphärischen Spiegelzelt und dem Kreativteam des Leipziger Varietés um den künstlerischen Leiter Urs Jäckle beispielsweise auch die Liveband. Auch wird neben den internationalen Künstlern wieder auf lokale Techniker, Handwerker und Gastronomie gesetzt. Wichtig ist Simone Dake bei der Gelegenheit der Dank an die hiesigen Unternehmen, die durch ihr Sponsoring das Gastspiel erst ermöglichen.

„Das Dix-Varieté 2022 war nicht nur so gut besucht, dass wir wegen der ausverkauften Shows noch eine Zusatzvorstellung organisiert haben, es fand auch anhaltend positiven Nachhall“, ist die Veranstalterin immer noch begeistert von den damaligen Rückmeldungen. So entschied man sich schließlich für eine Wiederholung, an die anfänglich noch kein Gedanke verschwendet worden war.

Vorverkauf für 2024 startet

Diesmal ist das anders – und das aus gutem Grund. Denn bis auf ganz wenige Einzelplätze sind auch in diesem Jahr die Vorstellungen im 200 Besucher fassenden Zelt nahezu ausverkauft. Den Schwung will man nutzen und startet deshalb mit der Premiere am Donnerstag bereits den Vorverkauf für 2024.

Auch dann soll es unter dem Banner „Alles muss ich sehen“ wieder ein Varieté im Spiegelzelt in Gera geben, dann mit dem Titel „Rockabilly“ und einer Zeitreise in die Rock’n’Roll-Ära der Fünfziger. Geplant ist das Gastspiel vom 12. bis 29. September 2024. Karten gibt es unter anderem im Geraer Pressehaus unserer Zeitung in der Johannisstraße 8.

Mehr Infos zum Gastspiel 2024 und zu möglichen Restkarten für dieses Jahr im Internet: www.allesmussichsehen.de