Im Skatepark Gera: Scooter-Contest und „Graffiti 2 Go“

Gera. Verein Great Gera Skates startet mit überregionalem Wettkampf in die Saison. Das erwartet Teilnehmer und Gäste:

Am Samstag, 13. Mai, lädt der Skatepark Gera zum überregionalen Scooter Contest ein. Hier werden wieder Teilnehmende aus verschiedenen Bundesländern erwartet. An dem Tag werden die Scooter-Fahrer auf ihren Metall-Stunt-Scootern mit viel Leidenschaft und Mut ihr Können vor Gleichgesinnten zeigen. Dabei werden wieder die waghalsigsten Tricks erwartet, die manchen Besucher in Erstaunen versetzen.

Beim Wettkampf treten die Rider (Fahrer) in verschiedenen Altersklassen und Kategorien gegeneinander an. Die Runs (Durchgänge) werden von einer Jury bewertet und den Gewinnern winken Preise bekannter Scooter-Marken, die mehrere Sponsoren dem ausrichtenden Verein Great Gera Skates zur Verfügung gestellt haben.

Szene-Musik und Rahmenprogramm

Die Türen des Skateparks im Hofwiesenpark öffnen sich am Samstag pünktlich 12 Uhr und der moderierte Contest beginnt um 14 Uhr. Teilnehmende können sich bis 13:30 Uhr in die Starterlisten einschreiben. DJ C.4.L. beschallt die Veranstaltung mit Szenemusik. In der Zeit von 13 bis 14:30 Uhr findet ein buntes Rahmenprogramm statt. Kunstinteressierte können sich dabei am „Graffiti 2 Go“ ausprobieren. Hier werden Leinwände und Beutel zum Thema gestaltet und so können die Kids in die Sprühkunst reinschnuppern.

Der Verein Great Gera Skates e.V. lädt alle Gerschen und natürlich alle anderen Interessierten ein, sich die Künste der Scooter-Fahrerer und Fahrerinnen einmal live anzuschauen und den Sportlern ordentlich einzuheizen.

Freizeitangebote und offenes Ohr für Kids

Für alle, die an diesem Tag keine Zeit haben, bietet die Jugendeinrichtung mit Unterstützung der Stadt Gera und dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport regelmäßige Öffnungszeiten an, welche von pädagogischen Fachkräften betreut werden. Von Dienstag bis Samstag können die Kinder und Jugendlichen im Skatepark Gera bei verschiedenen Aktivitäten ihre Freizeit verbringen, ein offenes Ohr finden und Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ideen erhalten.

Zusätzliche Angebote findet man regelmäßig auf www.skatepark-gera.de und auf den Seiten der Einrichtung bei Instagram oder Facebook