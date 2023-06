Im Zentrum von Gera: Reinigungstest für ein halbes Jahr

Gera. Linke schlagen Sparmaßnahme für die Straßenreinigung in der Innenstadt vor. So soll es gehen:

Straßen reinigen nach Bedarf und nicht überall täglich in der Geraer Innenstadt – den Vorschlag dazu hat die Stadtratsfraktion der Linken im Bauausschuss gemacht.

Vor allem nach Markttagen müsse beispielsweise am Marktplatz und in der Kirchstraße gekehrt werden. An anderen Tagen nicht zwingend. Das verringere den Lärm und spare Geld, so die Argumente.

Baudezernent Michael Sonntag (parteilos) schlägt vor, einen Reinigungstest für ein halbes Jahr noch dieses Jahr durchzuführen.