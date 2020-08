Gera. Andreas „Scotty“ Böttcher ist am 25. August an der Röver-Orgel zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Improvisationskonzert mit Jazzmusiker in St. Salvator Gera

Selten sind Orgelkonzerte, in denen vom ersten bis zum letzten Ton improvisierte Musik erklingt. Im Rahmen des Jubiläumsjahres „300 Jahre St. Salvator Gera“ können die Zuhörer am Dienstag, de 25. August, um 19 Uhr, ein solches Improvisationskonzert erleben. Darüber informiert Kantor Martin Hesse.

Zu Gast ist der Jazz-Musiker Andreas „Scotty“ Böttcher aus Dresden. Er wird vom Raum der Salvatorkirche und den romantischen Klangmöglichkeiten der Röver-Orgel inspiriert, musizieren. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Andreas Scotty Böttcher selbst sagt: „Improvisation ist wie das erstmalige Betreten eines alten verwilderten Gartens und damit die abenteuerlichste Form des Musizierens. Nichts ist geplant, festgelegt oder gar akribisch zu Hause eingeübt. Improvisation ist Komposition und Interpretation in Zeiteinheit und Personalunion. Improvisation ist ein ständiges Kommunizieren mit dem Raum und der Atmosphäre, die durch die Präsenz des Publikums entsteht …Für mich bedeutet Improvisation jedoch nicht die unbedingte Vermeidung über Jahrhunderte organisch gewachsener Klangsprachen, sondern vielmehr deren freizügige Nutzung als willkommene Gestaltungsmittel. Trotzdem ist es für mich unerlässlich, diese dann in eine eigene – heutige – Tonsprache zu übersetzen.“

Schon während seines Studiums an der Dresdner Musikhochschule spielte Böttcher in verschiedenen Formationen mit namhaften Jazzmusikern zusammen. Inzwischen trat er in vielen Ländern Europas auf.