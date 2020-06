Altenburg. Der Inselzoo Altenburg bietet auch in diesem Jahr ein ökologisches Jahr (FÖJ) für junge Berufsanfänger an.

In Altenburg Arbeitsalltag eines Tierpflegers kennenlernen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Altenburg Arbeitsalltag eines Tierpflegers kennenlernen

Die Stadtverwaltung Altenburg bietet wieder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) auf dem Altenburger Inselzoo an, das insbesondere der Erprobung beruflicher Perspektiven und der eigenen Fähigkeiten und Interessen dient.

Das FÖJ beginnt am 1. September 2020, Träger ist der Internationale Bund für Bildung und Soziale Dienste. Der Altenburger Inselzoo fungiert als Einsatzstelle. Die tägliche Arbeit auf dem Inselzoo orientiert sich am Berufsbild der Tierpfleger – Reinigungsarbeiten, kleinere Reparaturen und die Pflege der Tiere bestimmen den Arbeitsalltag.

Taschengeld und Erfahrungen

Im Gegenzug für diese Leistungen wird ein monatliches Taschengeld gezahlt, die Beiträge zu den gesetzlichen Versicherungen werden übernommen und es besteht Urlaubsanspruch. Das FÖJ wird häufig als Wartesemester bei der Vergabe von Studienplätzen oder als Vorpraktikum für Ausbildungen beziehungsweise Studien im ökologischen Bereich anerkannt.

Teilnehmen kann, wer zwischen 16 und 26 Jahren alt ist, die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, noch keine Berufsausbildung abgeschlossen hat und in Thüringen wohnt oder wohnen wird. Ein besonderer Schulabschluss ist nicht erforderlich, wichtig sind Interesse und Motivation. Weitere Informationen findet man im Internet unter: www.internationaler-bund.de inklusive eines Werbevideos für das FÖJ Thüringen.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnisse) senden Interessierte bis zum 9. Juli mit dem Kennwort FÖJ an die Stadtverwaltung Altenburg, Referat Haupt- und Personalverwaltung, Markt 1, 04600 Altenburg oder per E-Mail an ausbildung@stadt-altenburg.de