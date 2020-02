Die Landküche der Gemeinde Harth-Pöllnitz in Frießnitz wurden in den letzten Jahren komplett saniert. Von links: Koch Uli Feil, Küchenchef Daniel Schink und Köchin Monika Kneisel.

In Frießnitzer Landküche kommt gesundes Essen auf den Tisch

Siegfried Richter holt täglich sein Essen in der Landküche Frießnitz. „Schon drei Jahre“, sagte der Rentner. „Es schmeckt mir.“ Am Dienstag standen Putengeschnetzeltes mit Gemüse und Reis sowie Kassler mit Kartoffeln und Sauerkraut auf dem Speiseplan. Jenes Gericht mag der 83-Jährige. Er packte die Warmhaltebox in seinen Korb und ging zufrieden. „Unser Siegfried ist eigentlich ein Süßer. Grießbrei und Milchreis isst er besonders gern“, verriet Küchenchef Daniel Schink. Er leitet seit März 2017 die Küche in Frießnitz. Vorher arbeiteten seine Frau und er in der Gastronomie. „Aber mit einem Baby ging das nicht mehr“, so der 33-Jährige, der in Gera wohnt.

Mit modernen Geräten ausgestattet Eine veraltete Küche fand Schink damals vor. „Keine Spülmaschine, bei den Kochkesseln sind oft die Sicherungen herausgeflogen, Kühlschränke und Tiefkühltruhen waren Stromfresser“, erinnerte er sich. Ihm wurde versprochen, dass sich etwas ändern wird. Die Gemeinde Harth-Pöllnitz hielt Wort. Förderprogramme, wie das aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und Eigenmittel, machten einen kompletten Umbau möglich. 119.500 Euro gab es, die Gemeinde stellte 81.600 Euro Eigenmittel bereit. Die energetische Sanierung der Landküche konnte im August 2018 beginnen, sonst hätte sie Ende vergangenen Jahres schließen müssen. Zwischendurch musste das Team für 14 Tage in die ehemalige Küche in Niederpöllnitz umziehen, weil Lüftung und Decke saniert wurden. Das war im November 2018. „Es klappte prima. Auf mein Team kann ich mich verlassen“, so Schink. Der Küchenchef zeigt auf die modernen Kochkessel, die zwei Kippradpfannen und die Spülmaschine. Froh ist er auf die etwa 15 Quadratmeter große Kombikühlzelle. „Zwei Drittel sind Kühlhaus und ein Drittel umfasst das Tiefkühlhaus. Dort werden Gemüse, Fleisch und Fisch gelagert. Wir können verschiedene Soßen und Brühen vorkochen, eingefrieren und bei entsprechenden Gerichten dazugeben und noch verfeinern.“ Speiseraum wurde saniert Ende 2019 wurde der Speiseraum saniert. „Eine neue Decke mit LED Lampen wurde eingezogen. Neue Tische und Stühle wurden gekauft. Die zwei Durchreichen erhielten Jalousien. Mit der Küchenmaschine können wir nun Gemüse schneiden, Kartoffelmassen zu Quarkkeulchen oder Kartoffelpuffer verarbeiten. Auch 16 kleine und vier große Thermoboxen haben wir jetzt“, sagte Schink. Uli Feil, ebenfalls Koch, fügte hinzu: „Nun können wir Aufläufe und Kartoffelgratin anbieten.“ Der 59-jährige Tübinger ist wegen der Liebe hierhergezogen und brachte die Spätzle mit. Ein Favorit der Kinder. Um die 500 Portionen gehen täglich raus, zum Beispiel in die Kindergärten in Burkersdorf, Münchenbernsdorf und Triptis. Seit diesem Jahr wird auch der Kindergarten Sonnenschein in Weida beliefert. Fahrer Uwe Dietz sorgt dafür, dass überall das Essen pünktlich ankommt. Das Team um Daniel Schink, zudem noch Köchin Monika Kneisel und Lehrling Maurice Grund gehören, will frische, gesunde und abwechslungsreiche Gerichte auf den Tisch bringen. So werden unter anderem Kartoffelklöße, Klopse und Rotkraut selbst gemacht. Auch der Sauerbraten ist selbst eingelegt. „In diesem Jahr möchte unsere Küchenmannschaft das ‘Gute Kita-Zertifikat’ erlangen. Dieses bescheinigt uns, dass wir ernährungspsychologisch gut kochen“, so Schink.