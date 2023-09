In Gera: Ablesen von Strom- und Gaszählern startet

Gera. Mitarbeiter der Energieversorgung dafür bis Anfang Januar 2024 im Stadtgebiet Gera im Einsatz.

Am Montag beginnt die jährliche Ablesung der Strom- und Gaszähler in Gera. Die Energieversorgung Gera (EGG) nimmt die Ablesungen im Auftrag des örtlichen Netzbetreibers GeraNetz vor. Parallel dazu erfolgt außerdem eine Ablesung der Fernwärmezähler. Für das Ablesen greift die EGG auch auf Personal anderer Unternehmen zurück. Die Mitarbeiter können sich als Beauftragte der Energieversorgung Gera oder von GeraNetz ausweisen. Das Ablesen erfolgt in mehreren Etappen: Sie beginnt am Montag in den Ortsteilen mit den Postleitzahlen 07551, 07554 und 07557 sowie in Lusan, Bieblach-Ost und Mitte. Außerdem werden in Langenberg, Ostviertel sowie im Stadtzentrum die Zähler abgelesen.

Alle Zähler werden in Gera abgelesen

In der Zeit vom 23. Oktober bis 3. November werden die Zähler in Debschwitz, Untermhaus und Zwötzen abgelesen. Das Ablesen aller Einspeiseanlagen und Zählersäulen im Netzgebiet erfolgt vom 27. Dezember bis 5. Januar 2024.

Die Verbraucher werden gebeten, dem Personal Zutritt zu den Zählern zu ermöglichen. Die im Auftrag der EGG tätigen Ableser werden alle Zählerstände auch fotografisch dokumentieren. GeraNetz weist zudem darauf hin, dass alle Zähler erfasst werden – unabhängig davon, von welchem Lieferanten die Kunden Strom und Gas beziehen.

Die Zählerstände können außerdem online auf den Internetseiten der EGG und der GNG erfasst werden. Auch eine telefonische Meldung über die EGG-Kundenhotline unter (0365) 856-1177 sowie per Fax an (0365 856-1319 oder per E-Mail an info@egg-gera.de ist möglich. Wer zum Ablesetermin nicht zu Hause ist, kann die Zählerstände auch unkompliziert selbst erfassen. Das Ablesepersonal hinterlässt eine entsprechende Postkarte zum Zurücksenden.