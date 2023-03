Die Polizei war am 20. März erneut wegen Kundgebungen im Einsatz.

Mehrere Versammlungen In Gera

Gera. Kundgebungen auch in anderen Städten.

Wie die Landespolizeiinspektion Gera auf Nachfrage mitteilt, hat es am Montagabend (20. März) in Gera drei Versammlungen gegeben. Bei einer Demo wurden 480 Teilnehmer von den Beamten gezählt bei der zweiten 31. Die dritte Kundgebung mit 50 Teilnehmern im Rahmen der Wochen gegen Rassismus habe nicht im Zusammenhang mit den beiden Demos gestanden.

In Zeulenroda gingen 194 Demonstranten auf die Straße, in Altenburg circa 670 und in Schmölln 47.

Zu Störungen liegen der Polizei keine Hinweise vor, informiert eine Sprecherin.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

