In Gera: Feiner Lack, glänzende Felgen, getunter Motor

Gera. Trends und Höhepunkte der 12. Tuning Emotion Nacht auf dem Selgros-Parkplatz.

„Der Platz wird randvoll“, freute sich Tuning Emotion-Veranstalter Marcel Seeck, als die ersten Fahrzeuge auf das Gelände rollten. Am Samstag fand die 12. Tuning Emotion Nacht auf dem Selgros-Parkplatz in Gera statt. Das Nacht-Ereignis lockte Autoschrauber, Tuner und Begeisterte aus ganz Deutschland an. Schon im Vorfeld waren 150 Tickets verkauft worden.

Schließlich konnten etwa 300 Autos bestaunt werden – von getunten Japanern, über besondere VW, Audi und Opel bis hin zu umgebauten Wartburgs, Trabis und amerikanischen Schlitten. Eine außergewöhnliche Lackierung, glänzende Felgen, eine besondere Musikanlage oder auch schnittige Spoiler – das Besondere war Trumpf an diesem Abend.

12. Tuning Emotion in Gera - Die Bilder des PS-Freunde-Treffens 12. Tuning Emotion in Gera - Die Bilder des PS-Freunde-Treffens Impressionen von der 12. Tuning Emotion Automesse am Samstagabend auf dem Selgros-Parkplatz in Gera. Foto: Christiane Kneisel / Funke Medien Thüringen

300 Autos zeigen sich von ihrer glänzenden Seite in Gera

Dabei erwies sich das überdachte Areal als idealer Treffpunkt für die Enthusiasten. „Schließlich gibt es viele Liebhaber, die holen ihre Fahrzeug nicht bei Regen heraus“, berichtete Marcel Seeck. Denn sind die Fahrzeuge tiefer gelegt, die Bremssattel versilbert oder ist der Unterboden lackiert, dauere das Putzen im Nachgang länger als die Präsentation selbst.

„Es stehen teilweise Einfamilienhäuser hier“, verwies der Veranstalter auf den Wert des Gezeigten. Nach wie vor wäre das Tief-Fahren mithilfe von Air Lift-Fahrwerken absolut angesagt. Im Kommen seien Raritäten aus den vergangenen 40 Jahren wie beispielsweise tiefergelegte Käfer, verrät der Tuning-Emotion-Experte, denn an Klassischem habe man sich mittlerweile „totgesehen“, so Seeck.

Als Höhepunkt der Tuning Emotion durften interessierte Besucher auf einem gesonderten Areal zusammen mit Könnern im „Drift-Taxi“ mitfahren. „Es ist ein Sport, der in den vergangenen Jahren immer mehr an Zuspruch gewonnen hat. Mittlerweile gibt es, insbesondere in Tschechien, Cups auf Rennstrecken, bei denen um Pokale und Geld gekämpft wird“, so Seeck.