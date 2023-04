Michael Kirchschlager ist zum Tag des Deutschen Bieres in der Stadtbibliothek Gera zu erleben.

In Gera Feucht-Fröhliches zum Tag des Deutschen Bieres

Gera. Gerstensaft und Welttag des Buches in der Geraer Bibliothek.

Der 23. April jeden Jahres ist in zweierlei Hinsicht ein besonderer Tag: Lesehungrige begehen den Welttag des Buches, die Freunde des Gerstensaftes den Tag des Deutschen Bieres. Aus diesem Anlass lädt die Stadt- und Regionalbibliothek Gera am Vorabend dieses denkwürdigen Tages zu einer unterhaltsamen Veranstaltung ein, die beides, Buch und Bier, verbindet.

Kirchschlager erzählt – Lutz & Eisen spielen die Musik

Der bekannten Thüringer Autor, Verleger und Historiker Michael Kirchschlager wird als bekennender Gerstensaftliebhaber einen keineswegs bierernsten Vortrag zur Geschichte des Bieres halten, gespickt mit wissenswerten Fakten und herrlichen Anekdoten. Er war es übrigens auch, der den Streit um das Reinheitsgebot lostrat und damit die Bayern doch ziemlich ärgerte. Der Unterhaltungscharakter des nicht nur für Bierfreunde erbaulichen Abends wird mit Livemusik von den beiden Geraer Musikern Lutz & Eisen abgerundet.

Natürlich darf ein solcher Abend nicht bei der Theorie verharren. Die Köstritzer Brauerei spendiert Veranstaltungsbesuchern Kostproben ihrer Braukunst. Der Bibliotheksförderverein hat aber auch andere Getränke im Angebot. Karten für die Veranstaltung sind in der Bibliothek erhältlich.

„Vom Bilsenkraut zum Reinheitsgebot – feuchtfröhliche Lesestunde“ am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr in der Bibliothek am Puschkinplatz Mehr Informationen unter: www.biblio.gera.de