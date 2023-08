In Gera gestartet: Lange Festwoche in Aga

Gera-Aga. Jubiläum zu 775 Jahren eröffnet. So geht es am Wochenende weiter:

Die lange Festwoche zu 775 Jahren Aga ist gestartet. Im Bildungszentrum der Handwerkskammer für Ostthüringen haben der Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister Bernd Müller (parteilos) am Freitagabend die Gäste zur Eröffnungsfeier willkommen geheißen.

Eine lange Woche voller Veranstaltungen

Vorfreude auf die damit gestartete Festwoche verbreitete der Vorsitzende des Heimatvereins, Sebastian Seipelt: „Eine Woche voller Veranstaltungen mit dem großen Festumzug als Highlight.“ Mit den Vorbereitungen seien Projekte mit Nachhaltigkeit entstanden: die Erweiterung der Ausstellung im Eichenhof, die ab Samstag besichtigt werden kann, die neue Internetseite des Verein und das neue Aga-Lesebuch mit Chronik und Anekdoten, das der Ortschronist Dieter Winkler und seine Frau Marga pünktlich zum Fest herausgebracht haben.

Richtig viel Energie im Ort

Der eingeladene Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) war am Freitagabend zwar nicht nach Aga gekommen, hatte aber seine Innenstaatssekretärin geschickt. Katharina Schenk (SPD) machte in ihrem Grußwort schnell zwei Besonderheiten in Aga aus: Dass die Festwoche länger als eine Kalenderwoche dauere, was für „richtig viel Energie“ im Ort spreche. Und dass In Aga jeder alles könne, so wie sich die Bewohner für ihren Ortsteil engagieren. Diese Gemeinsamkeit sei es, die das Land zusammen hält.

Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) blickte auf „viele Jahre guter Zusammenarbeit“ zurück und dankte den Vereinen im Ort, den Unternehmen, insbesondere der Firma Adelheid Meißner, und dem Ortsteilbürgermeister für ihren Einsatz. Gemeinsam mit Vertretern der Sparkasse Gera-Greiz übergab der OB zwei Spenden an den Heimatvereine – 2000 Euro und 2500 Euro – für die Vereinsarbeit und für die Sanierung des Gefallenendenkmals im Agaer Hain.

Grüße nach Aga von langjährigen Wegbegleitern

Ortsteilbürgermeister Bernd Müller ließ die 775 Jahre Agaer Ortsgeschichte Revue passieren mit dem Fazit: „Es soll uns mit Stolz erfüllen, ein Agaer zu sein“. Diesen Stolz fasst der Ortsbewohner Gerhard Müller zusammen mit den Worten: „Heimat ist die Kraft der Menschen, die hier leben.“ Grüße von langjährigen kommunalpolitischen Wegbegleitern in den Jubiläumsort und an seinen Ortsteilbürgermeister gab es per Videoeinspielung, die der Entertainer und Sänger Michael Kux zusammengestellt hat.

Zu den Gästen des Abends gehörten neben Vertretern der Agaer Vereine unter anderem Ortsteilbürgermeister aus anderen Geraer Stadtteilen und die ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Gera, Ralf Rauch (parteilos) und Norbert Vornehm (SPD). Der Frauenchor aus Lusan sorgte für die musikalische Umrahmung.

So wird am ersten Festwochenende in Aga gefeiert:

Samstag

10 Uhr Trödelmarkt in der Hainstraße in Großaga und Ausstellung „Aga gestern und heute“ im Eichenhof

14 Uhr „Ausstellung Landwirtschaft in der DDR“ in der Straße der Freundschaft 13

17 Uhr Rock im Feuerwehrhaus

Sonntag

10 Uhr Tag der offenen Tür auf den Biohöfen Ullrich und Lebenshilfe

12 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Aga