In Gera: Kabarett-Solo mit Abschmink-Effekt

Gera. Gespräch mit „Fettnapp“-Chefin Eva-Maria Fastenau über ihr Programm „6 aus 25 - die Kugel rollt weiter“

Vor wenigen Tagen hatte im Geraer Fettnäppchen das Programm „6 aus 25 – die Kugel rollt weiter“ Premiere. Darin hat Chefin Eva-Maria Fastenau aus ihren sechs Soloprogrammen der vergangenen 25 Jahre ein Neues zusammengestellt -- mit ungeahnten Einsichten. Ein Gespräch mit der Kabarettistin.

6 aus 25 – Ähnlichkeiten mit 6 aus 49 sind sicher nicht rein zufällig, oder?

Auf keinen Fall. Aber im Gegensatz zum Lottoglück gewinnen bei uns alle. Es ist sozusagen das siebte Soloprogramm mit Texten aus den sechs Solostücken, die ich im Laufe der vergangenen 25 Jahre auf die Fettnapp-Bühne gebracht habe.

Die Szenen haben gewissermaßen das Zeug zum Best-off?

Ich habe das ausgesucht, was mir sozusagen lieb und teuer ist und was man heute immer noch spielen kann. Und schaut man sich dies dann an, kommt man zu ungeahnten Einsichten. Damals dachten wir noch, mit diesen Szenen kann man etwas verändern. Mittlerweile haben wir uns das gründlich abgeschminkt. Verändern können wir gar nichts mehr. Wir können natürlich noch unterhalten, gut unterhalten. Und die Leute können über sich lachen. Natürlich lachen sie noch lieber über andere.

Ist dennoch etwas von dem besser geworden, was Sie einst an sozialen, politischen oder zwischenmenschlichen Missständen satirisch aufs Korn nahmen?

Eigentlich nicht. Im Prinzip sind die alten auch die heutigen Probleme und Themen. Die Szene über die Oma mit Blase am Finger beispielsweise, bestimmt 20 Jahre alt, beschreibt das marode Gesundheitswesen: Man denkt gar nicht, was aus so’ner kleenen Blase alles werden kann. Da hat sich nichts zum Guten verändert. Oder nehmen wir den Jugend- und Fitnesswahn. Wie viele Diäten gibt es heutzutage und wie bereitwillig hüpfen Leute auf diese Trends drauf?

Wo können Sie noch aus dem Vollen schöpfen?

Na beispielsweise beim Geschlechterthema. Was hat sich an Beziehungsproblemen geändert? Mann trinkt nach wie vor sein Bier und hockt er dann zu Hause, langweilt er sich unendlich mit seiner Frau und kommt dann auf die dusseligsten Ideen. Und wir Frauen sind immer noch nicht emanzipierter, da kann man uns noch 25-mal eine Endung dranhängen. Im Gegenteil, dieses Gendern finde ich noch viel diskriminierender. Ich muss nicht mit einer Endung bedacht werden, denn ich kann meine Arbeit genauso gut erledigen wie ein Mann und erwarte nicht, dass dies etwas Besonderes ist. In einer anderen Szene haben Kinder kein Bock auf Schule, auf das Fach Deutsch. Und was ist heute? Da gibt’s keinen Goethe und Schiller mehr, aber das Fach Glück.

Vieles hat sich also verschlimmbessert?

Genau so ist es. Mittlerweile liegt es überall im Argen. Ob Ernährung, Bildung, Energie oder Digitalisierung – man weiß nicht, wo man anfangen soll mit dem satirischen Rundschlag. Und als Kabarettistin in einem gewissen Alter ertappe ich mich häufig dabei zu sagen: Früher war alles besser, alles leichter. Und deshalb schauen wir jetzt mal auf das Kabarett aus der guten alten Zeit.

Welche Reaktionen bekamen Sie von den Zuschauern nach der Premiere und einer weiteren Vorstellung?

Es waren zwei sehr schöne Vorstellungen. Viele meinten, es sei erstaunlich, wie aktuell das Ganze ist, obwohl manche Szenen tatsächlich schon 25 Jahre auf dem Buckel haben. Lachen kann das Publikum glücklicherweise nach wie vor. Und ich habe dabei gemerkt, dass ich mit genauso viel Spaß wie zum Beginn auf der Bühne herumtobe. Sehr froh ist unsere gesamte Mannschaft, dass zunehmend auch jüngere Gäste um die 30 Jahre den Weg in unseren Fettnapp-Höhler finden.

Wann sind Sie erneut solistisch unterwegs?

Am Mittwoch, dem 31. Mai, um 17 Uhr sowie am Donnerstag, dem 1. Juni, um 18 Uhr heißt es wieder „6 aus 25 – die Kugel rollt weiter“.