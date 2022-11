In Gera Kerzen für verstorbene Polizisten angezündet

Gera. Ökumenischer Polizeigottesdienst in der Geraer Johanniskirche

Der Ökumenische Polizeigottesdienst für Thüringen fand am Donnerstag in der Geraer Johanniskirche statt. Der evangelische Landespolizeipfarrer Jochen M. Heinecke hielt die Predigt. Der katholische Pfarrer und Polizeiseelsorger, Karl-Josef Wagenführ, leitete das Totengedenken, bei dem traditionell der in diesem Jahr im aktiven Dienstalter verstorbenen Beamten und Bediensteten der Polizei gedacht wird. Innenminister Georg Maier verlas ihre Namen. Vertreter aus den jeweiligen Dienststellen zündeten für die verstorbenen Kolleginnen und Kollegen jeweils eine Kerze an. Die Kollekte ist für die Arbeit der ökumenischen Polizeiseelsorge in Thüringen bestimmt.