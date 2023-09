In Gera: Künftig Tag in der Praxis für junge Leute

Gera. Agentur für Arbeit sucht Unternehmen für Schülerpraktika.

Für das Pilotprojekt „Tag in der Praxis“, kurz TiP, sucht die Agentur für Arbeit Gera noch Unternehmen, die ab Frühjahr 2024 Praktikumsplätze für Jugendliche der Klassenstufen 8 und 9 anbieten wollen. Konkret sollen Jugendliche im Projekt über zwei Schulhalbjahre hinweg in der 8. und 9. Klasse an je einem Tag pro Schulwoche praktische Einblicke in regionale Unternehmen erhalten.

Vom Praktikant zum Azubi

Teilnehmende Unternehmen kommen über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit jungen Menschen und können für sich und ihre Ausbildungsgänge werben. Im Vergleich zu den bekannten Kurzzeit- oder Ferienpraktika aus Sicht der Arbeitsagentur ein echter Vorteil. Der eine oder andere Jugendliche entscheide sich sicher nach den regelmäßigen „Tagen in der Praxis“ für eine Ausbildung in der Firma, die er schon kennenlernen konnte.

In einer Online - Veranstaltung am 27. September von 9 bis 10 Uhr stellen die Agentur für Arbeit Thüringen Ost und die Projektpartner „TiP“ vor und beantworten Fragen interessierter Unternehmen. Alle Unterlagen werden im Nachgang zur Verfügung gestellt.

Interessenten können sich per Mail anmelden an Thueringen-Ost.Ausbildungsvermittlung@arbeitsagentur.de