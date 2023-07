In Gera-Langenberg: Wasserversorgung für einen Tag gestört

Gera-Langenberg. Arbeiten an Trinkwasserleitung geplant

Am 9. August finden Bauarbeiten an der Trinkwasserversorgungsleitung Wasserwerk Langenberg-Hain statt. Bis zum Ende der Bauarbeiten muss die Trinkwasserversorgung für die Grundstücke in den Straßen Im Großen Lässig unterbrochen werden. Das hat der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal mitgeteilt.

Die betroffenen Grundstückseigentümer werden laut Zweckverband per Postwurfsendung durch das ausführende Bauunternehmen informiert. Die Bereiche Vorspanneberg, Rehgrund, Kienberg und Charlottenburgweg können wegen der Bauarbeiten am 9. August nur mit geringerem Wasserdruck versorgt werden. Auch muss in der gesamten Ortslage Langenberg während der Bauarbeiten mit Druck- und Qualitätsschwankungen im Trinkwasser gerechnet werden. Nach Ende der Arbeiten wird die Leitung am späten Nachmittag gespült und entlüftet.

Unter Umständen können Trübungen im Trinkwasser auftreten, die völlig harmlos und keineswegs gesundheitsschädlich seien, so der Zweckverband.