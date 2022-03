In Gera wurde über die Rolle der Frauen in der Informatik diskutiert

Gera. Treffen der EDV-Generationen an der Dualen Hochschule in Gera.

Vor wenigen Tagen fand in der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) ein Treffen der EDV-Generationen statt, moderiert vom Vizepräsidenten und Professor für Informatik, Jürgen Müller.

Zwei ehemalige Studentinnen an der vor 50 Jahren gegründeten Ingenieurschule für Datenverarbeitung (ISDV) in Gera, Ilona Müller und Marlies Otto, berichteten von ihrem dreijährigen Studium zum Ingenieur für Informationsverarbeitung und den späteren Berufserfahrungen. Sie hätten ihrem damaligen Leiter der Außenstelle Gera, Professor Peter Bussemer, eine solide Ausbildung in den Grundlagenfächern Mathematik, Programmierung und DV-Projektierung, trotz aller ideologischen Hindernisse, bestätigt.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit diesem Rüstzeug hätten sie sich auch nach der Wende in der neuen, vorwiegend westlich geprägten und von Männern dominierten EDV-Welt behaupten können.

Fürs Verbindende prädestiniert

Mit der „Enkel-Generation“, vertreten durch drei Studentinnen der Wirtschafts- beziehungsweise Verwaltungsinformatik, Elli Rutter, Vivien Keim und Vanessa Brendel, habe sich ein lebhafter Dialog, insbesondere zur Rolle der Frauen in der Informatik, deren Geschichte stark weiblich geprägt ist, entwickelt. Eine IT-Ikone ist Ada Lovelace, die als Tochter der Mathematikerin Annabella Byron und des Dichters Lord Byron um 1840 die erste Programmiersprache erfand.

Frauen seien prädestiniert fürs Verbindende, Verwebende. Diese Eigenschaft, seit Jahrhunderten fleißig am Webstuhl eingeübt, beschere den Frauen heute im Zeichen des Internets einen entscheidenden, gewissermaßen evolutionären Vorsprung vor der männlichen Konkurrenz. „Es war bereits Multimedia, wenn Spinnerinnen, Weberinnen und Näherinnen bei ihrer Arbeit sangen, summten, Geschichten erzählten, tanzten und Spiele spielten, damit waren sie die ersten Netzwerkerinnen.“ Später programmierten sie die Software für das US-Mondlandungsprogramm.

Anerkennung einfordern

Betrug der Frauenanteil an der Geraer ISDV in den 70er Jahren noch 75 Prozent, so ist er heute auf etwa 20 Prozent gesunken. Vor 50 Jahren nutzen vor allem Mädchen aus den Kreisen der „Nicht-Arbeiterkinder“ die Möglichkeit eines EDV-Studiums, das ihnen der Staat in anderen Fächern verwehrte. Die Gründe, welche Mädchen heute von Technik und Informatik fernhalten, wurden ausführlich diskutiert: Entscheidend sind offenbar der Einfluss von Schule und Elternhaus und die Männerdominanz bei den Lehrern in den Naturwissenschaften.

Zum Abschluss des Treffens betonten Alt und Jung, dass Frauen nach wie vor Anerkennung in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz einfordern müssen. Gleiche Chancen auf technische Bildung sei die Bedingung dafür, um gleichwertige und einflussreiche Arbeitsplätze zu erhalten, damit sie ihre vielfältigen, oftmals „typisch weiblichen“ Ideen für technische Entwicklungen umsetzen können und in gesellschaftliche Entscheidungen gleichberechtigt eingebunden werden.