In Geras Dahliengarten werden nicht alle Beete mit Knollen bestückt

In der Parkanlage in Debschwitz erblühten im Spätsommer vergangenen Jahres rund 2000 Dahlien in bis zu 100 verschiedenen Sorten.

Gera. Seit April gibt es ein neues Bewirtschaftungskonzept für den Dahliengarten. Brunnenpaten werden gesucht.

Um die Pflege des Dahliengartens auch in den kommenden Jahren sicherzustellen, hat die Stadt Gera ein neues Bewirtschaftungskonzept für die Parkanlage entwickelt.

Dieses sieht vor, dass der Dahliengarten seit 1. April dieses Jahres unter fachlicher Anleitung des Amtes für Stadtgrün durch Mitarbeiter des Inklusionsprojekts „Geranium“ der städtischen Beschäftigungsgesellschaft Otegau betreut wird.

Dahlienknollen einlagernund wieder auspflanzen

Baudezernent Michael Sonntag überreichte Ende März symbolisch den entsprechenden Bescheid an Suzanne Vöcking, Geschäftsführerin der Otegau Arbeitsförder- und Berufsbildungszentrum GmbH. Im Rahmen des neuen Bewirtschaftungskonzepts sollen auch einige völlig neue Ansätze erprobt werden. So werden in diesem Jahr nicht alle 30 Beete mit Dahlienknollen bestückt, sondern einige Flächen sollen als Bienenwiesen angelegt werden und so für Kontraste sorgen.

Zudem beginnt im Herbst ein Pilotprojekt. Die Dahlienknollen sollen nach deren Rodung im Oktober eingelagert und im kommenden Frühjahr wieder ausgepflanzt werden, um so die ständig steigenden Kosten für neues Pflanzgut zu senken. „Der Dahliengarten gehört für viele Bürgerinnen und Bürger zur DNA unserer Stadt. Er ist zwar eine der pflegeintensivsten städtischen Grünflächen, durch seine Farben- und Artenvielfalt sowie den zentral gelegenen Thilo-Schoder-Brunnen ist er aber auch einer der schönsten Erholungsorte im Herzen von Gera, den Menschen jeden Alters gern zum Entspannen ansteuern. Umso mehr freue ich mich, dass wir den Dahliengarten durch die neue Vereinbarung mit der Otegau auch in den kommenden Jahren so pflegen können, wie die Geraerinnen und Geraer ihn seit nunmehr 95 Jahren kennen und schätzen“, erklärte Baudezernent Michael Sonntag. Möglich geworden sei dies auch durch die Unterstützung des Jobcenters Gera, dessen Bereichsleiter Kai Loth, sich trotz Budgetkürzungen sehr für die finanzielle Förderung des Projekts über das Teilhabechancengesetz eingesetzt hat.

Brunnenpaten noch gesucht

Damit auch der Thilo-Schoder-Brunnen in diesem Jahr wieder wie gewohnt betrieben werden kann, werden aktuell noch Brunnenpaten für das zentrale Element der Parkanlage gesucht, um die 1700 Euro Betriebskosten pro Saison (Mai bis Oktober) seitens der Stadt stemmen zu können.

Interessierte, die diese Aufgabe gern übernehmen möchten, werden gebeten, sich beim Amt für Stadtgrün unter der Telefonnummer 0365/83 33 80 zu melden.