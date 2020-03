Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Geras Kindergärten wird es merklich ruhiger

Die Geraer Kindergärten schalten in der Coronakrise auf Notbetrieb um. Wo sonst rund 4000 Kinder durch die Räume der 39 Geraer Kindergärten von 16 freien Trägern toben, ist es bereits am Montag merklich ruhiger in den Fluren. Nach dem Erlass vom Freitag sind die Einrichtungen ab Dienstag, 17. März, und bis zum 19. April - bis auf die Notfallbetreuung für Eltern mit Beschäftigung in kritischer Infrastruktur - geschlossen.

„Es waren einige, die ihre Kinder schon am Montag abgemeldet haben“, sagt Heidi Hölzel, Leiterin im Kindergarten „Langenberger Zwerge“. Aufregung habe es nicht gegeben, sagt sie. Die meisten Eltern halten die Entscheidung, wenn auch gravierend, für vernünftig. Wie viele Kinder in der Notbetreuung versorgt werden müssen, das wurde im Tagesverlauf ermittelt. „Es wird aber eine eher geringe Zahl.“ Eine häufige Frage, die nach den Kita-Gebühren für die ausgefallene Betreuung, konnte sie noch nicht beantworten und verweist auf den Elternbrief des Ministeriums, laut dem diese Frage noch geklärt werde. Dafür werde vom Träger Kinderland 2000 gesammelt das Essen abbestellt, sagt Heidi Hölzel.

Etwa 50 bis 55 Kinder werden im größten Geraer Kindergarten, dem BIP Kreativhaus in der Goethestraße, auch in den kommenden Tagen betreut, sagt Leiterin Mandy Gräfe. So viele der sonst gut 300 Kinder fallen unter die Bestimmungen zur Notversorgung, wenn also Alleinerziehende oder beide Elternteile in, für die aktuelle Lage unentbehrlichen Berufen arbeiten. „Die Stimmungslage der Eltern ist okay, sicher sind sie auch aufgeregt, verständlich“, sagt Mandy Gräfe. Auch die Kita selbst müsste sich noch organisieren. „Wir trennen auch weiter Kita und Krippe, auf Ausflüge verzichten wir, versuchen aber viel bei uns an die frische Luft zu gehen.“

Nach etwas Verwirrung durch eine noch vor dem Erlass kursierende Falschmeldung hatten auch alle Kindertagesstätten der Volkssolidarität Gera, anders als zunächst kommuniziert, am Montag noch geöffnet und gewährleisten ab Dienstag die Notbetreuung.

Für Teresa (37), die in einem Altenpflegeheim arbeitet, kommt die Notbetreuung als Alleinerziehende in Frage. Die Geraerin kann ihre Tochter weiter in den Kindergarten in Lusan bringen, sagt sie. Für Sindy Radke war es dagegen am Montagnachmittag das vorerst letzte Mal, dass sie ihren einjährigen Sohn Constantin aus dem Kreativhaus abholte. Sie habe glücklicherweise Oma und Tante zur Betreuung in unmittelbarer Nachbarschaft.