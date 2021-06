In Geras Stadtbibliothek: Malerei und Fotografie treffen aufeinander

Gera. Ausstellung von Monique Justin Funke und Frank Schreier am Geraer Puschkinplatz zu sehen.

Derzeit können Besucher der Geraer Bibliothek in der Ausstellung „Das Experiment: Malerei trifft Fotografie“ Kunstwerke von Monique Justine Funke und Frank Schreier erleben. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera in einer Pressemitteilung.

Frank Schreier, geboren 1952 in Hermsdorf, ist seit 1975 leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Die Ergebnisse seines Schaffens stellte er unter anderem bereits zwei Mal in der Stadt- und Regionalbibliothek aus. Mit der neuen Ausstellung beschreitet er nun ganz neue Wege. Denn in diesem Jahr treffen seine Fotos auf Malerei.

Die Künstlerin Monique Justine Funke, geboren 1994 in Schmölln, hat neben ihrer Tätigkeit als Zerspanungsmechanikerin schon immer gern gemalt. Es ist ihre erste Ausstellung.

Experimentelle Motive, die fotografisch entstanden sind, wurden malerisch umgesetzt. Im Ergebnis stellen das Ursprungsfoto und die daraus entstandene Malerei eine Gesamtheit, ein Paar, eine Verbindung oder nur eine Gegenüberstellung dar und zeigen den Besuchern, dass solche Ideen ihren eigenen Reiz haben. Ziel ist es, Exponate zu zeigen, die einer längeren Zeit des Betrachtens und Nachdenkens bedürfen, um die Bedeutung des Inhaltes zu erkennen und etwas Neues zu offenbaren. Dabei werden mitunter auch reale Grenzen durchbrochen, denn nur dadurch eröffnen sich Sichtweisen, die sonst nicht zu erreichen sind.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 17. Juli 2021 in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz zu den Öffnungszeiten: Montag 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Sonnabend 10 bis 13 Uhr.

www.biblio-gera.de