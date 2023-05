Frank Hempel und Uli Feistel setzen trittfeste Stahlbleche auf die ausgetretenen Stufen, die in den historischen Höhler unter Geras Stadtapotheke führen.

In Geras Unterwelt über 13 neue Stufen

Gera. Großeinsatz des Vereins zur Erhaltung der Geraer Höhler im Tiefkeller unter der Stadtapotheke. Deshalb ist er notwendig:

Großeinsatz am vorigen Wochenende für den Geraer Höhlerverein. Das heißt, mehr als Frank Hempel, Uli Feistel und Heinz Kopp können von den 125 Vereinsmitgliedern gar nicht im Einsatz sein auf der engen Treppe unter knapp bemessener lichter Höhe, die unter der Stadtapotheke am Markt in die Tiefen der Geraer Unterwelt führt.

Sichere Treppe für Führungen und Feste

Tausende Füße sind schon die Treppe hinter gestiegen und haben die 13 Stufen abgenutzt: In der jüngeren Vergangenheit zu Führungen durch die Geraer Höhler, zu Höhlerfesten und zu den Höhlerbiennalen für zeitgenössische Kunst. „Die Unfallgefahr wurde zu groß, hier sind auch viele ältere Leute bei Führungen zu Gast. Es musste unbedingt was gemacht werden", sagt Heinz Kopp.

Fotos: Einsatz zur Erhaltung der Geraer Höhler Fotos: Einsatz zur Erhaltung der Geraer Höhler Zur Erhaltung der Geraer Höhler wurden 13 Stufen erneuert. Die Bilder der Aktion. Foto: Angelika Munteanu

Für die nächsten Führungen, zum Höhlerfest 2023 und für die nächste Biennale, die im Juli und August in diesem Jahr ansteht, sind die 13 Stufen jetzt trittfest gesichert mit geriffeltem Stahlblech, das die Dachdeckerfirma Koch aus dem Altenburger Land vorbereitet und mit eingebaut hat. Etwa 1200 Euro kostet das Stabilisieren der Treppenstufen, das sich – so Vereinsmitglied Kopp – aus Mitgliedsbeiträgen, Beteiligung des Hauseigentümers, Zuschüssen, Spenden, einem Vorzugspreis der Dachdeckerfirma als Sponsoring und viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder finanziert.

Werk der Bergleute im Mittelalter

Die Tiefkeller unter der Stadtapotheke, die heute mit den Nummern 108 und 109 versehenen Höhler, sind im Jahr 1712 vom Hauskeller aus bis auf acht Meter unter der Oberfläche in die Erde getrieben worden. „Das haben ganz offensichtlich fachkundige Bergleute gemacht, die im Mittelalter in der Stadt nach Silber, Bronze und Alaun geschürft hatten“, sagt Vereinsmitglied Heinz Kopp.

Nicht nur Bier, das bis zur Gründung des deutschen Kaiserreiches 1871 jedes Geraer Altstadt-Bürgerhaus brauen durfte, wurde in dem mit etwa 10 Grad übers gesamte Jahr wohltemperierten Tiefkeller gelagert. Auch Säfte und Lebensmittel. Die Sockel aus gestampftem Lehmboden in den schmalen Gängen hatten – so Kopp – offenbar dafür gesorgt, dass die Lebensmittel nicht nass wurden, wenn sich Wasser im Tiefkeller angesammelt hatte.

Am gemauerten Arzneiregal im Apotheken-Höhler: Heinz Kopp vom Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler und Stadtapotheker Nils Buchsbaum. Foto: Angelika Munteanu

Einst Arzneikeller des Stadtapothekers

Das Besondere am Höhler tief unter der mehr als 400 Jahre alten Stadtapotheke sind gemauerte Wandkonsolen in mehreren Nischen. In den steinernen Regalen „sollen Tinkturen, Lebertran und andere Arzneimittel gelagert worden sein“, verweist der heutige Stadtapotheker Nils Buchsbaum auf ein Heft zur Geschichte der Stadtapotheke, das sein Vorgänger Siegfried Schellin zum Jubiläum im Jahr 2003 veröffentlicht hatte. „Also ein richtiger Drogenkeller“, meint Kopp verschmitzt.

In der Vergangenheit hat der Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler schon eine Reihe solcher Tiefkeller frei gelegt und nutzbar gemacht. Etwa den Vereinshöhler unter dem Ferberschen Haus oder einen verschütteten Tiefkeller im vorderen Bereich der Greizer Straße. „Zwei, drei Mann haben in der engen Tiefe geschürft, die anderen Vereinsmitglieder hatten ein lange Kette gebildet, durch die der Schutt in Eimern weitergegeben wurde“, erzählt Kopp.

Geras Höhler in Zahlen

230 Höhler mit einer Gesamtlänge von etwa neun Kilometern sind in Gera bisher bekannt und vom Bergamt Freiberg dokumentiert. Davon 503 Meter sind als Museumshöhler saniert, zudem gibt es weitere 1000 Meter sanierte Höhlergänge. 2060 Meter sind unsaniert, aber begehbar, 800 Meter sind inzwischen verfüllt, weitere 770 Meter ausgebaggert und nicht mehr vorhanden. 2400 Meter Höhlergänge unter der Geraer Altstadt sind noch vorhanden, aber nicht begehbar.