In kein schwarzes Loch gefallen

Von Ilona Berger

Gera. Wie viele seiner Hüte durch die einst wild angebrachten Antennenanlagen auf den Dächern Geras entzwei gingen, weiß Ulrich Eller nicht. „Ich bin mit ihnen oft hängengeblieben.“ Eine Kopfbedeckung hält er in Ehren. Der schwarz-glänzende Zylinder stammt von 1910, geerbt vom Vater August. Bei ihm lernte er das Handwerk des Schornsteinfegers und der Vater beim Onkel in Hildburghausen. Die Berufsdynastie des „schwarzen Mannes“ reicht in dieser Linie bis ins 18. Jahrhundert zurück.„Ich wollte nie was anderes werden“, sagt Ulrich Eller, obwohl ihm eine Ausbildung in der Zimmerei des Großvaters auch offen stand. So machte sich der Jungspund beizeiten die Hände schmutzig. Als 14-Jähriger durfte er mit auf Flachdächer und seinem Vater ab und an Werkzeug reichen. Aber auf Gera schauen, war nicht der Grund, im elterlichen Betrieb zu lernen. „Mich faszinierte die Begegnung mit den Menschen. Kein anderes Handwerk hat so ein engen Kontakt zu den Leuten“, meint der heute 73-Jährige. „Mir wurde schnell klar, wie wichtig das sichere Betreiben von Feuerungsanlagen ist, damit keine Brände entfachen oder Vergiftungen durch austretende Gase auftreten.“ Die Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Gera verstärkte seinen Wunsch. Nach zwei Jahren Ausbildung von 1964 bis 1966 setzte er sich bald wieder auf die Schulbank. 1970 legte er die Meisterprüfung ab und machte sich vier Jahre später am 1. November selbstständig. Gera-Zwötzen war Ulrich Ellers Kehrbezirk bis er ab 1984 den seines Vaters in der Geraer Innenstadt übernahm. Der Schornsteinfeger, dem beim Erzählen die Augen leuchten, erinnert sich zur Anfangszeit an ungebetene Untermieter in Essen. Bis zu einen Meter hoch können die Dohlennester sein. Die Tiere werfen so lange Äste rein bis diese irgendwo hängen bleiben. Abgase können nicht mehr entweichen und gelangen in Keller oder Wohnung. „Wenn die Fallgranate nicht durchkam, musste der Schornstein geöffnet werden.“ Auch der schlechte bauliche Zustand der Dächer erschwerte die Arbeiten. Kaputte Ziegel oder marode Laufbretter aus Holz bargen Gefahren. „Manchmal kam der Schreck erst hinterher.“ Ellers Aufmerksamkeit verhinderte sogar mal einen Brand in Gera-Oberröppisch. „Ich wollte die Esse kehren, da sah ich Rauch aus dem Fußboden steigen.“ Mit den Jahren haben sich der Beruf und die Ausrüstung verändert. Beides ist moderner geworden. „Es gibt diverse Messgeräte. Zu den Aufgaben gehören nach wie vor Schornsteine und Feuerstätten zu reinigen oder Anlagen auf Brandschutz zu kontrollieren. Umweltschutz, Energieeinsparung und Beratung bei Heizungsanlagen spielen ebenso eine große Rolle.“ Mit 65 Jahren ist Ulrich Eller in Rente gegangen. Sein langjähriger Mitarbeiter Sven Bergner übernahm seinen Kehrbezirk. Vergeben wird dieser nach der Rangfolge einer Bewerbungsliste. Ellers Sohn Fabian setzt aber auch die Tradition fort. Der 45-Jährige arbeitet als Schornsteinfegermeister im Kehrbezirk Münchenbernsdorf. Ihm hilft der Vater bei der Buchführung. „Ich muss was zu tun haben“, sagt der 73-Jährige. Auch jetzt macht Ulrich Eller seine Hände noch ordentlich dreckig. „Wenn ich im Garten arbeite. In ein schwarzes Loch bin ich also nicht gefallen.“ Übrigens, Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer. Ulrich Eller brachte zur Heirat seines Klassenkameraden Glück, als er mit rußverschmiertem Gesicht und in seiner schwarzen Kluft auftauchte