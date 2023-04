In Kraftsdorf: Männerchor trifft auf Poppe-Orgel

Kraftsdorf. Am Sonntag Auftakt zum Kraftsdorfer Musiksommer.

Die Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf lädt ganz herzlich zum Eröffnungskonzert des diesjährigen Kraftsdorfer Musiksommers in die Kirche St. Peter und Paul am Sonntag, 23. April um 17 Uhr ein.

Stimmgewaltiger Chor aus Reichenbach

Zur Eröffnung des Musiksommers heißt es: „Reichenbacher Männerchor trifft Poppe-Orgel“. Die Besucher können sich auf ein stimmungsvolles Konzert mit Chorgesang und Orgelklang freuen. Der traditionsreiche und stimmgewaltige Männerchor aus unserer Nachbargemeinde Reichenbach im Saale-Holzland-Kreis ist nach längerer Pause erneut in Kraftsdorf zu Gast.

Der Chor unter der Leitung von Juliane Rogsch versteht es hervorragend, die Zuhörer mit seinem vielseitigen Repertoire aus Volks-, Wander- und Trinkliedern sowie modernem Liedgut zu begeistern.

Rudolstädter Kirchenmusikdirektor an der Orgel

Im Konzert wird auch die Poppe-Orgel erklingen. Dafür konnte die Kirchgemeinde mit Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen aus Rudolstadt einen Meister seines Fachs gewinnen, der mit Orgelwerken von Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy und anderen überzeugen wird.

Die Konzertkasse ist am Veranstaltungstag ab 16 Uhr geöffnet. Im Vorverkauf kann man Tickets erwerben in der Bäckerei Nützer in Hermsdorf sowie per Telefon im Pfarramt Rüdersdorf-Kraftsdorf unter (036606) 84412 oder bei Familie Straßburger in Kraftsdorf unter (036606) 60742. Kinder im Alter bis 14 Jahre haben freien Eintritt.