Bastian Blau hält in seiner Gärtnerei in Münchenbernsdorf auch jede Menge Frühblüher bereit.

In Münchenbernsdorf öffnen am Montag wieder vereinzelt Läden

Mit einem breiten Lächeln wird Bastian Blau seinen Laden am Montag aufschließen und den Frühling in Haus und Hof einziehen lassen. Paletten kräftig blühender Stiefmütterchen und Hornveilchen müssen nach dem Kauf nur in die Erde gebracht werden. Dekorative Töpfe und Schalen können gleich mit erworben werden. „Bei Primeln oder Tausendschön sollten sich Hobbygärtner mit dem Auspflanzen gedulden“, rät der Experte. Bis Mai sei noch mit Nachtfrösten zu rechnen.