Bereits am Sonnabendnachmittag war der Markt in Münchenbernsdorf voll.

In Münchenbernsdorf wurde zwei Tage gefeiert

Zahlreiche Gäste kamen zum Stadtfest, das ein unterhaltsames Programm geboten hat.

Schon am Samstagnachmittag waren die Bänke zum Münchenbernsdorfer Stadtfest besetzt. Nach den Böllerschüssen der Schützengesellschaft und dem Bieranstich durch den ehrenamtlichen Bürgermeister Andreas Stehfest wurde den Gästen ein unterhaltsames Programm geboten. Abends sorgte die Band Rosa aus Jena für ausgelassene Stimmung. Die Kinder konnten sich unter anderem am Kletterberg versuchen, ihre Malkünste zeigen und sich beim Schminken verwandeln lassen. Der Frühschoppen am Sonntag beendete das Fest.