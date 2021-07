In Schlappen auf einen Kaffee mit Gott

Juliane Schlenzig, Pfarrerin in Bad Köstritz, über einen Ort, an dem man nichts zu verstecken braucht.

Ich klingle an der Tür und drehe mich dann noch einmal schnell um. Hier noch eine Haarsträhne geordnet, dort noch ein Unterhemd reingesteckt und mit angespuckten Daumen (das laute „Bäh“ ignoriere ich gekonnt) beim letzten Kind die Zahnpastareste aus den Mundwinkeln poliert. Wenn die Tür dann schließlich aufgeht (keine Sekunde zu früh), stehe ich etwas außer Atem da und überreiche brav meinen Blumenstrauß.

Ich freue mich, eingeladen zu sein, aber ein Rest der Anspannung bleibt doch immer: Ist es unhöflich, dass ich nicht beim Tischabräumen helfe, weil ich mich gerade so angeregt unterhalte? Benehmen sich die Kinder ordentlich oder stellen sie wieder Räume auf den Kopf, die sie eigentlich nicht einmal betreten sollten?

Wenn Gott mir seine Tür öffnet, dann ist das sicher anders. Ich stelle mir vor: Wie ich zur Tür reingehe und alle Anspannung und Last abfällt. Wie ich mich an den Tisch setze und von allem erzählen kann, was mich gerade beschäftigt und was mir auf dem Herzen liegt. Wie ich eine dampfende Tasse Kaffee serviert bekomme und einfach mal durchatmen kann. Wie ich irgendwann feststelle, dass ich ganz vergessen habe, meine Haare zu kämmen und ich statt Sandalen noch Hausschlappen trage (die ollen Latschen, die eigentlich niemand mehr zu Gesicht bekommen soll).

Und es nicht einmal schlimm finde. Weil ich weiß, hier ist der Ort, an dem ich bleiben kann. An dem ich sein kann, wie ich bin. An dem ich nichts zu verstecken brauche.

Im Wochenspruch im zweiten Kapitel des Epheserbriefes heißt es dazu: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.“