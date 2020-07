Die IHK-Ostthüringen hatte schon in den Winterferien zum Schülercollege in Betriebe der Region eingeladen. Die Getzner Textil Weberei GmbH und gab Einblick in die Berufsausbildung.

Gera und Umgebung. IHK-Schülercollege „College on Tour“ lädt auch im August in Betriebe in Gera und Umgebung ein.

In Sommerferien Wunschberuf in Gera und Umgebung erleben

In Sommerferien Wunschberuf in Gera und Umgebung erleben

Erleben und ausprobieren können Schüler ab der 8. Klasse in den Sommerferien wieder verschiedene Berufe. Unter dem Motto „College on Tour“ bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) über 30 Projekttage direkt in Ostthüringer Unternehmen an. „Wir wollen Schülern bei der Berufswahl helfen und Unternehmen mit Auszubildenden in Kontakt bringen. In kleinen Gruppen lösen die Schüler Praxisaufgaben und erleben so ihre Wunschberufe hautnah“, erklärt Nadine Werlich, Mitarbeiterin Berufsorientierung in der IHK Ostthüringen. Gleichzeitig bestehe die Möglichkeit, zu den Projekttagen Bewerbungen für Praktika oder Ausbildung abzugeben. Die Teilnahme ist kostenfrei und in folgenden Unternehmen noch möglich.

Zum Projekttag bei der Geraer Leiterplatten Feinmechanik und Geräte Eckhard Oertel e.K. LFG in Gera am Donnerstag, 6. August, montieren die Teilnehmer eine elektronische Baugruppe (LED-Lauflicht) und lernen dabei die Azubis des Unternehmens kennen. Sie erleben die Welt aus Feinmechanik sowie Elektronik und können dabei herausfinden, ob der Beruf Elektroniker für Geräte und Systeme zu ihnen passt.

Die GEDA-Dechentreiter GmbH Co. KG in Gera stellt am 13. August drei Berufe vor. Die Teilnehmer können zwischen den Berufen Konstruktionsmechaniker, Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik wählen.

Die Möglichkeit herauszufinden, ob die Berufe Mikrotechnologe, Industriekeramiker, Prüftechnologen oder Maschinen- und Anlagenführer für den weiteren Lebensweg interessant sind, gibt es am 19. August in der PI Ceramic GmbH in Lederhose. Mitarbeiter informieren auch über Möglichkeiten der Ausbildung und des dualen Studiums.

In der Accuride Wheels Ronneburg GmbH werden Räder aller Größen hergestellt – vom kleinen Schubkarrenrad bis hin zum schweren Baumaschinenrad. Wer für einen Tag die Radherstellung miterleben möchte und dabei Metall- und Blechbearbeitungstechniken wie anreißen, körnen und stempeln ausprobieren will, hat am 25. August, dazu Gelegenheit. Zugleich bekommt man Einblick in die Ausbildungsberufe Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker und zum Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer Schwerpunkt: Metall- und Kunststofftechnik.

Treffpunkt ist an allen Projekttagen 8.45 Uhr direkt am Unternehmen. Dort endet auch der Tag gegen 15 Uhr. Für ein Mittagessen ist gesorgt.

Anmeldung auf www.ihk-schuelercollege.de.