Blaulicht In Waldstück in Gera brennt ein verlassener Ziegelbau

Gera Die Geraer Feuerwehr wurde am Freitag zu einem Waldbrand in Gera-Zwötzen alarmiert. Tatsächlich brannte es in einem Gebäude im Wald.

Zu einem Brand in einem Waldstück an der Straße der Völkerfreundschaft in Gera-Zwötzen ist am Freitag gegen 16.20 Uhr die Geraer Feuerwehr alarmiert worden. Anwohner hatten Flammen im Wald gesehen, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Tatsächlich brannte es in dem Waldstück in einem verlassenen Ziegelgebäude, mutmaßlich ein altes Pumpenhaus. In dem Bauwerk brannte Unrat, die Feuerwehr konnte die Flammen aber recht zügig löschen. Im Einsatz waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr auch Freiwillige Feuerwehren aus Liebschwitz, Roschütz und Gera-Mitte, wie letztere in ihrem Kurzbericht zu dem Einsatz schreibt.

Die Straße war für den Verkehr für etwa 45 Minuten einseitig gesperrt, die Polizei regelte den Verkehr, die Kripo nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.