Weida. Am Sonntag wurde die Tradition des Fahrzeugsegens in Weida wieder gepflegt.

In Weida den Segen für die sichere Fahrt abgeholt

Mittlerweile eine Tradition ist in der katholischen Kirche in Weida der Fahrzeugsegen nach dem Gottesdienst zu Christophorus, dem Schutzpatron der Reisenden. Am Sonntag segnete Monsignore Heinz Gunkel die Fahrzeuge der Gemeindeglieder auf dem Hof der Kirche. Mehr als zehn Jahre gibt es den Brauch in Weida bereits, dem in der Vergangenheit auch schon Motorradclubs folgten.