In Weida fahren die Züge im Minutentakt

Reger Verkehr herrschte am Wochenende. An die 30 Züge fuhren im Minutentakt. Wer wollte, für den sogar auf Wunsch. Bevor der Weidaer Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnete, pilgerten viele Interessierte, vor allem Großeltern mit ihren Enkeln ins Bürgerhaus. Dort veranstaltete der Weidaer Modellbahnclub seine jährliche Ausstellung in den Vereinsräumen. „Ich komme sogar aus Chemnitz“, sagte ein Herr in die Runde. „Ich bin ein Eisenbahnfan durch und durch.“ Er stellte sich später als Andreas Lieber vor. „Leider machen meine Hände nicht mehr mit, sonst würde ich auch Miniaturen basteln.“

Er staunte über die TT-Schüleranlage, vier Meter lang und 1,30 Meter breit. „In diesem Jahr haben unsere Kinder und Jugendlichen die Landschaft weiter gestaltet, begrast“, erzählte Vereinschef Detlef Serbser. „Es gibt eine Drehscheibe mit Ringlokschuppen. Mit Originalgeräusch kann eine Sprengung abgespielt werden. Schade, dass sich nicht mehr junge Leute für dieses Hobby begeistern“, so Serbser. „Von den 19 Clubmitgliedern sind gerade sechs im Alter zwischen elf und 19 Jahren.“ Längst habe moderne Technik bei den Modelleisenbahnern Einzug gehalten. Alle Anlagen des Clubs sind inzwischen digital. Neben der Schüleranlage bestaunten die Gäste eine Modulanlage nach Motiven der Ostthüringer Heimat. So ist unter anderem der Bahnhof Münchenbernsdorf und der Bahnhof Lederhose nachgebaut. Stolz sind die Clubmitglieder auf die zahlreichen Relikte aus der Reichsbahnzeit, zum Beispiel Stationsschilder und alte Fotos. Sie schmücken das Treppenhaus. Serbser verweist auf die originale Wetterfahne von 1872 vom Bahnhof Weida, den es nicht mehr gibt. Nach ausgiebiger Reise in die Vergangenheit ging es für die Besucher in die Gegenwart. Der Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt lockte trotz Wind und Regen. „Etwa 40 Stände mit einem Angebot an Kunst und ein ansprechendes Musikprogramm erwarten die Gäste“, frohlockte Bettina Gunkel von der Stadtverwaltung. Genähtes, Süßes und Herzhaftes sowie Süffiges gehörten zur Offerte der Händler. Die Freundinnen Lisa Schmidt und Johanna Dölitzsch servierten 30 Liter Kürbissuppe. „Über 70 Kürbisse haben meine Mama und ich im Garten geerntet“, verriet Lisa Schmidt. Den Weihnachtsmann brachte der Feuerwehrförderverein Weida mit. Sein Gehilfe hörte sich genau die Wünsche jedes Kindes an. „Eines wollte unbedingt mal ein richtiges Feuerwehrauto zum Fest“, erinnert er sich. 14 Kuchen hatten die Kuchenfrauen fürs Publikum im Adventscafé gebacken. Aktive vom Kinder- und Jugendparlament luden unter anderem zum Bedrucken von Stoffbeuteln ein. Lina Kahlert schnitzte aus Kartoffeln die Motive. Neugierig schaute sich überall Ehepaar Hedel aus Gera um. Nach Jena und Zwickau war Weida die dritte Weihnachtsmarkt-Station. „Klein und beschaulich ist er. Am Wochenende fahren wir dann Leipzig.“