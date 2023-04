Inflation schlägt zu: Busfahren im Landkreis Greiz wird teurer

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ab 1. Mai müssen sich Fahrgäste im Landkreis Greiz auf neue, höhere Tarife einstellen. Das ist der Grund.

Mit Beginn des neuen Monats werden neue Tarife in den Verkehrsunternehmen im Landkreis Greiz gelten, dazu gehören: PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz, die RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH, die Busbetrieb Piehler GmbH & Co. KG und der Omnibusbetrieb Herzum.

„Auch die Verkehrsunternehmen bleiben von der aktuellen Inflation nicht verschont. Allein die exorbitante Verteuerung von Kraftstoffen im vergangenen Jahr hat zu einem Kostenzuwachs von zehn Prozent geführt; hinzu kommen weitere Kostenzuwächse beispielsweise infolge Preiserhöhungen von Zulieferern“, heißt es von Seiten des Landratsamtes Greiz.

Neun Prozent Preissteigerung

Nach zweijähriger Preisstabilität müssen die Beförderungstarife daher im Durchschnitt um etwa neun Prozent angehoben werden, wobei der Anstieg in den niedrigen Preisstufen etwas höher ausfällt.

So kostet beispielsweise die Einzelfahrt im Stadtverkehr und in der Preisstufe 1 des Regionaltarifs künftig 2,30 Euro (statt bisher 2 Euro). Zeitkarten – das sind Wochen- und Monatskarten – werden künftig nur noch in den Preisstufen „Stadtverkehr“ und „Verbundgebiet“ ausgegeben. Alternativ könnten Fahrgäste aber auch in das Deutschland-Ticket wechseln, welches ebenfalls zum 1. Mai 2023 startet.

Tarifordnung im Amtsblatt

Die neue Tarifordnung ist im aktuellen Amtsblatt Nummer 5 des Landkreises Greiz veröffentlicht. Es liegt unter anderem in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden aus und ist im Internet abrufbar unter www.landkreis-greiz.de.