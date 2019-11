Am Dienstag, 19. November, finden zwei der Veranstaltungen in der IHK in Gera statt.

Informationen für mögliche Gründer in Gera

Obwohl gerade kleine und mittlere Unternehmen eine herausragende Rolle für den Wirtschaftsstandort Ostthüringen spielen, ist die berufliche Selbstständigkeit für viele Menschen keine selbstverständliche Perspektive. Die Gründerwoche Deutschland möchte das ändern. Unter dem Dach der bundesweiten Aktionswoche bietet die IHK Ostthüringen kostenfreie Veranstaltungen an. Es geht darum, innovative und kreative Ideen zu entwickeln oder weiterzudenken, mehr über die berufliche Selbstständigkeit zu erfahren oder auch ein Start-up zu gründen.

Am Montag, 18. November, im Bildungszentrum der IHK, Zeitzer Straße 2, in Jena und am Dienstag, 19. November, im IHK-Gebäude in der Gaswerkstraße 23, in Gera, jeweils 9 bis 11 Uhr, findet ein Vortrag mit Basisinformationen statt. Außerdem gibt es im Anschluss am Dienstag, ab 11 Uhr, beim Gründertreffen unter dem Motto „Ohne Moos nichts los!“ im IHK-Bildungszentrum Gera in der Gaswerkstraße 25 vertiefende Informationen. Im Gespräch haben Gründer, Jungunternehmer und Berater die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich Anregungen zu Finanzierungsmöglichkeiten zu holen.

Anmeldung bei Frank Lenz in der IHK, Tel. (0365) 85 53 211, per E-Mail lenz@gera.ihk.de oder online unter www.gera.ihk.de/event/154130886