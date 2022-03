Internetseiten der Vereine in Bad Köstritz prämiert

Bad Köstritz. WebAward des Köstritzer Unternehmervereins vergeben

Peter Michaelis

Beim 21. WebAward des Köstritzer Unternehmervereins wurden am Mittwoch die Preisträger in der Kategorie „Vereine“ ausgezeichnet. Dabei ging der Sieg an die Website des DRK Kreisverbandes Landkreis Greiz, gefolgt vom Netzauftritt der Kunstschule Gera und der Internetseite des Dahliengartens Gera vom Verein „Hilfe für Behinderte Gera“. Nadine Hutter (rechts) vom DRK, Petra Engel vom Projekt Website Dahliengarten, Uwe Schlundt vom auslobenden Unternehmerverein und Gastgeber Jörg Siegel (links) vom Chemiewerk Bad Köstritz, das auch das Preisgeld stiftet.