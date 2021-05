Inzidenz der Stadt Gera am Freitag bei 139,6

Sollte der positive Trend anhalten, sind in der kommenden Woche Lockerungen möglich.

Gera. Binnen einer Woche ist die Inzidenz der Stadt Gera von 250 auf 139,6 (Stand Freitag) gesunken. Diese Entwicklung gibt Anlass, an erste Lockerungen zu denken, die laut geltender „Bundesnotbremse“ möglich sind, informiert der Krisenstab der Stadt.

Sollte der Inzidenzwert an fünf Tagen (ohne Sonn- und Feiertage) unter 165 liegen, dürften die Kinder der Stadt Gera wieder die Schulen und Kindergärten besuchen, ist bei anhaltender Inzidenz unter 150 auch Terminshopping möglich. Konkret bedeutet das: Am 14. Mai liegt die Stadt Gera unter einer Inzidenz von 165 (der 13. Mai mit einer Inzidenz von 157,9 zählt aufgrund des Feiertages nicht). Dieser Trend muss fünf Werktage lang anhalten. Sollte also die Inzidenz am Mittwoch, dem 19. Mai, noch immer unter 165 liegen, könnte am Donnerstag verkündet werden, dass ab Freitag die Betreuung im eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindertagesstätten sowie der Wechselunterricht in den Schulen wieder beginnen. Sollten die Zahlen jedoch wieder steigen und die Inzidenz der Stadt an drei Tagen über 165 liegen, müsste am vierten Tag verkündet werden, dass ab dem fünften Tag wieder Stufe rot gilt – nur Notbetreuung möglich ist.

Um die Inzidenzwerte nachvollziehen zu können, gibt es unter www.corona.gera.de eine Übersicht über die vergangenen sieben Tage sowie die Markierungen der einzelnen Grenzwerte. Sollten die Inzidenzwerte auch konstant unter 150 bleiben, ist es nach fünf aufeinanderfolgenden Werktagen möglich, mit einem Termin in den Geschäften einkaufen zu gehen, die bisher geschlossen waren. Zusätzlich zur Terminvereinbarung müssen Kontaktdaten hinterlassen sowie der Nachweis erbracht werden, dass man entweder negativ getestet, genesen oder geimpft ist.

Am Freitag wurden 30 Neuinfektionen (über zwei Tage) gemeldet. Es gibt 278 (-58) aktiv Infizierte. In Quarantäne befinden sich 296 (-76) Menschen. Seit Beginn der Pandemie sind 5579 (+30) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5111 (+88) Personen gelten als genesen. 190 Menschen sind bisher in Gera an oder mit Covid gestorben. red