Im Landkreis Greiz wurden mit Stand Dienstag, 16.40 Uhr insgesamt 833 Menschen registriert, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Davon sind derzeit 78 Fälle aktiv, unter anderem drei in Bad Köstritz und vier in Brahmenau, vier in Großenstein, zwei in Korbußen, sieben in Kraftsdorf und sieben in Münchenbernsdorf sowie einer in Harth-Pöllnitz, geht aus der Internetseite des Landratsamtes Greiz hervor.

In den Corona-Fallzahlen des Landratsamtes Greiz enthalten sind sowohl die bislang als genesen festgestellten 706 Personen als auch die 49 verstorbenen Patienten.

Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) lag im Landkreis Greiz am Dienstag bei 60,1. Am Vortag war der Inzidenz-Wert noch bei 55.