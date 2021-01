Inzidenz in Gera beträgt Sonntag 162,1

Das Geraer Gesundheitsamt hat am Sonnabend 23 und am Sonntag 20 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet.

Gera. In Gera ist die Inzidenz am Sonntag, dem 17. Januar, weiter gesunken. Sie erreicht mit Stand 10 Uhr einen Wert von 162,1. Aktuell sind 356 Geraer und damit 20 mehr als noch am Sonnabend infiziert. Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt keine Todesfälle. Deren Gesamtzahl lag am Freitag bei 97. Zum Vergleich: Der Inzidenzwert am Freitag, 15. Januar, betrug noch 224,4. (red)