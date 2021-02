Inzidenz in Gera sinkt weiter

Die 7-Tages-Inzidenz in Gera liegt am Dienstag bei 86,98 teilte der Krisenstab der Stadt mit. Es gibt 140 (-15) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 2765 Infektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden neun Neuinfektionen registriert. Insgesamt 2515 Menschen und damit 24 weitere gelten als genesen. 110 Menschen (+0) sind bisher am oder mit dem Virus gestorben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog