Inzidenzwert für Gera auf 106,3 gestiegen

Gera Der Inzidenzwert für die Stadt Gera ist am Donnerstag auf 106,3 gestiegen. Mit Stand 8 Uhr sind insgesamt 512 positiv getestete Personen und damit 23 mehr als am Vortrag registriert. Insgesamt gibt es 148 (+22) aktive Corona-Fälle, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Insgesamt 340 Menschen (+0) sind genesen. 24 Personen und damit eine mehr als am Vortag, sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.