Inzidenzwert in Gera bei 83,8

Für die Stadt Gera wurden am Wochenende 25 weitere positiv auf das Coronavirus getestete Personen gemeldet. Die Gesamtzahl der Coronafälle seit Beginn der Meldung steigt von 2808 am Freitag auf 2833 am Sonntag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag damit laut der Zahlen des Robert-Koch-Institutes bei 83,8. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Menschen steigt um eins auf 114. Am Freitage meldete die Stadt 2564 als genesen geltende Personen und über 350 Geraer in Quarantäne.