907 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Quarantäne

Inzidenzwert in Gera gesunken

Gera. Mit Stand vom Dienstag, 29. Dezember, sind in Gera aktuell 907 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Quarantäne, teilte der Krisenstab mit. Derzeit sind 488 Personen aktiv an Covid-19 erkrankt. Seit Beginn der Meldung sind 2029 positiv auf das Virus getestet worden. Das sind 36 mehr als Montag. 77 Menschen sind Zusammenhang mit Corona gestorben. 1467 Personen sind genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 282,4. Und ist damit gesunken.