Inzidenzwert von Gera bei 7,5

Gera. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera ist am Donnerstag leicht gestiegen, sie liegt bei 7,5. Eine Neuinfektion wurde innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt 12 (-1) aktiv Infizierte. 117 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5700 (+1) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5486 (+1) Personen gelten als genesen. -Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 202 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.