Gera. Der niedrige Inzidenzwert der Stadt Gera bleibt auch am Freitag stabil. Er liegt bei 25,77. Sieben Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt der Krisenstab mit. Es gibt 67 aktiv Infizierte. 145 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5649 (+7) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5387 (+8) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 195 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.