Gera. Über 800 Kinder werden in Geras Kindergärten notbetreut, gut 200 in den Schulhorten.

Inzwischen über 1000 Kinder in Gera in der Notbetreuung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Inzwischen über 1000 Kinder in Gera in der Notbetreuung

Über 1000 Kinder in Gera werden derzeit in Kindergärten und Schulhorten in der Stadt notbetreut. Das geht aus Zahlen der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung hervor. Demnach besuchten zu Beginn der Woche über 800 Kinder die derzeit geöffneten Kindertagesstätten, in den Schulhorte waren es etwas über 200.

Am Montag, 4. Mai, besuchten 262 Kinder unter drei Jahren und 552 Kinder über drei Jahren die Kindergärten, am Dienstag, 5. Mai, waren es nach Angaben der Stadt 258 unter drei und 584 über drei Jahren, was auch die tägliche Bewegung in den Zahlen veranschaulicht. Zum Vergleich: Ganz zu Beginn der massiven Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus wurden am 17. März 223 Kinder in der Kindergarten-Notbetreuung gezählt. Im Normalbetrieb gehen über 4000 Kinder in die knapp 40 Geraer Kindergärten.

Grundsätzlich, erklärt die Stadt, müssten sich die Leiter der Kindertageseinrichtungen sowie die Schulleiter an die Vorgaben des Freistaates Thüringen zur Notbetreuung in der aktualisierten Fassung vom 23. April halten. „Letztlich liegt aber die Entscheidung, wer in der Notbetreuung aufgenommen wird, bei den Kita- beziehungsweise Schulleitern.“, erklärt die Stadtverwaltung.