Irritationen um „Großen Teich“ bei Kauern

Nur wenig Wasser im Teich, tote und sterbende Fische auf dem Trockenen – nachdem er die Hinweise mehrerer besorgter Bürger zum abgelassenen „Großen Teich“ bei Kauern vor Ort selbst bestätigen konnte, sah sich Axel Wagner gezwungen, Anzeige zu erstatten. Darüber informierte der Fischereiberater im Landkreis Greiz vor wenigen Tagen schriftlich auch unsere Zeitung.

Zusammen mit einem Zeugen habe er sich am Teich umgeschaut und als Beweismittel Bilder gemacht. Er schreibt von etwa 200 toten Fischen, von noch nicht ausgewachsenen Karpfen und Schleien, die man im Schlamm des Gewässers festgestellt habe und von zahlreichen weiteren Fischen, die noch im etwa knietiefen Restwasser schwammen. An den Eigentümer appellierte der Triebeser, sich schnellstmöglich um die verbliebenen Wirbeltiere im Teich zu kümmern, da diese leiden würden.

Offenbar keinen Kontakt zum Eigentümer gesucht

Seine Vermutung, das Gewässer könnte von Dritten unrechtmäßig abgelassen worden sein, da der Eigentümer oder Fischereiberechtigte sicher nicht seine Sorgfaltspflicht so vernachlässigt hätte, erwies sich indessen als unzutreffend. Zwar weiß Axel Wagner, dass der Teich ein gefördertes Naturschutzprojekt ist, den Eigentümer hat er aber wohl nicht direkt kontaktiert. Dabei ist der mit einer einfachen Internetrecherche leicht auffindbar. Es handelt es sich um die Stiftung Nationales Naturerbe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Der Nabu Altenburger Land als Pächter und der Nabu Gera-Greiz kümmern sich vor Ort um den Kauernschen Teich, wie er auch genannt wird.

Wirklich erklären kann sich Franziska Hermsdorf von der Schmöllner Außenstelle der Nabu-Stiftung den Sachverhalt nicht. Der Teich sei bewusst abgelassen worden, wie im Grunde jedes Jahr im Herbst, sagt sie. Da es sich um einen Himmelsteich ohne Zulauf handelt, dauert es entsprechend lange, bis er sich wieder füllt. Zur Erklärung für das Ablassen muss sie etwas ausholen: Der Teich – ein geschütztes Flächennaturdenkmal – sei als Gewässer aus Nabu-Sicht vor allem ein wichtiges Biotop für schützenswerte Wasservögel, Amphibien und Libellen. „Fischbesatz ist da kontraproduktiv, absolut hinderlich“, sagt Franziska Hermsdorf. Zu viele von ihnen würden den erwähnten Tieren das Futter streitig machen. Zwar sei der Teich laut Internetseite des Nabu auch Lebensraum für bestimmte Fischarten, aber nicht in den Massen wie in Fischereigewässern.

Karpfen und Goldfische nicht vom Nabu eingesetzt

Karpfen dürfte es in dem Gewässer ebenso wenig geben, wie Goldfische, sagt sie. Während sie sich bei den Karpfen auch nicht so recht vorstellen kann, wie diese in den Teich gelangten, ist sie bei den Goldfischen umso sicherer. Vielfach seien in der Vergangenheit die vermehrungsfreudigen Bewohner privater Gartenteiche im Kauernschen Teich „entsorgt“ worden, sagt sie.

Durch das Teichablassen könnten sich Fressfeinde die kleinen Fische als Nahrung leichter aus dem niedrigeren Wasser holen. Denn im Normalfall wandern die Fische in den Restwasserbereich. Dort könnten sie bei größerem Vorkommen bei Bedarf auch leichter abgefischt werden. Womöglich könnte es aber einer dieser Fressfeinde gewesen sein, der die Fische in Panik versetzte und im Schlamm „landen“ ließ. Wobei sich Franziska Hermsdorf die angegebene Menge der gestrandeten Fische dennoch nicht vorstellen kann.

Zumal sowohl ein Vertreter des Pächters als auch der Amtstierarzt des Landkreises Greiz kurz nach dem Fischereiberater Ende Oktober vor Ort gewesen seien und dessen Feststellungen nicht (mehr) hätten bestätigen können. „Normalerweise hätte ich etwas sehen müssen“, meint Andree Huster. Doch der Amtstierarzt habe nicht einen einzigen toten Fisch gesehen. Er berichtet davon, dass sich unabhängig von dem Fischereiberater eine besorgte Jugendliche ans Land gewendet habe, worüber die Untere Fischereibehörde des Landkreises und er von dem Sachverhalt erfahren hätten.

Restliche Fische retten, wenn ein Durchfrieren droht

Er habe sich zusichern lassen, dass für das Ablassen des Teiches die Fische herausgeholt werden, erklärt er. Da er vor Ort schließlich keinen akuten Handlungsbedarf erkannt habe, gab es von seiner Seite nur die Auflage, die im Restwasser verbliebenen Fische zu retten, sollte sich der Himmelsteich nicht schnell genug wieder füllen und mit dem beginnenden Winter ein Durchfrieren drohe. Man werde den Fortgang weiter beobachten.

Axel Wagner wollte sich dieser Tage nicht noch einmal äußern, da es sich nun auch um ein laufendes Verfahren handele. In einem ersten Gespräch hatte er jedoch betont, dass er mit seiner Anzeige schlicht darauf reagiert habe, was er konkret vorgefunden hatte, auch wenn dies vielleicht nicht beabsichtigt war. „Kein Tier soll leiden, auch keines, das hier vielleicht nicht hingehört.“

Franziska Hermsdorf vom Nabu hofft indes nicht nur auf eine zeitnahe Wiederbefüllung des Teiches durch ausreichend Niederschlag. Sie wünscht sich auch, dass das konkrete Ärgernis auch noch einmal deutlich macht, dass unautorisierter Fischbesatz im Kauernschen Teich große Probleme bereitet. Goldfische, aber auch Karpfen, gehören nicht in diesen Teich. „Für die Zukunft lernen wir, dass wir die geplante Wasserstandsabsenkung nach Möglichkeit ankündigen sollten, zum Beispiel im Amtsblatt“, sagt sie außerdem.