„Ja, hallo erstmal...“: Comedian Rüdiger Hoffmann gastiert in Gera

Gera. Der „Entdecker der Langsamkeit“ präsentiert am Samstag sein Programm „Mal ehrlich“.

Er wird als „Entdecker der Langsamkeit“ angekündigt und seine Begrüßungsformel „Ja, hallo erstmal...“ mit dem Nachsatz „Ich weiß gar nicht, ob sie’s wussten...“ hat Kultstatus. Die Rede ist von Rüdiger Hoffmann. Am Samstag, 18. November, gastiert der Comedian aus Paderborn im Clubzentrum Comma in Gera. Beginn der Show ist 19.30 Uhr.

In seinem neuen Live-Programm „Mal ehrlich“ legt er den Finger in die Wunden des Alltags und stochert fröhlich darin herum: vom qualvollen Schulkonzert des Teenager-Sohns über Extremurlaub beim andalusischen Biobauern, Modeberatung mit der Ehefrau bis hin zur Apokalypse beim Familienfest. Dazu gibt es wieder neue Lieder, von ihm persönlich am Keyboard performt. Ein Abend fürs Zwerchfell und fürs Herz wird versprochen.

Tickets gibt es in der Gera-Information am Markt, im Ticketshop im Pressehaus Gera unserer Zeitung, Johannisstraße 8, im Internet unter www.eventim.de und allen sonstigen Vorverkaufsstellen.