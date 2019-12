Arbeit in der Gruppe der Dritt- und Viertklässler an der Otto-Dix- Grundschule Gera mit Viktoria Scholz aus Leipzig (3.v.l.).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Jeder ist ein Künstler“ – Mit Herz, Verstand und Geduld

Jedes Jahr am 2. Dezember würdigt die Geraer Grundschule „Otto Dix“ den Geburtstag ihres Namensgebers, der eigentlich Wilhelm Heinrich Otto mit Vornamen hieß und am Montag 128 Jahre alt geworden wäre.

Der eigentliche Geburtstag war die Generalprobe, am Dienstag wurde mit den dritten und vierten Klassen im Rahmen eines Projekttages ernst gemacht. „Otto ist der Größte“ hieß das Motto bereits am ersten Tag für die circa 100 Erst- und Zweitklässler, die sich wie die 160 älteren Schüler in verschiedenen Genres und Arbeitsgruppen probieren konnten. Auf „Praxisnähe“ hatte Kunstlehrerin Kerstin Bierbaum in der Vorbereitung mit Sybille Hecht vom Staatlichen Schulamt, der stellvertretenden Schulleiterin Dagmar Menz und den Pädagoginnen Susan Zimmermann und Kerstin Scherf großen Wert gelegt.

Arbeitsthemen selbst ausgesucht

Woran die Dixschüler einen Tag lang arbeiten wollten, konnten sie sich vorab selbst aussuchen. Vor allem wählten sie Dinge, für die sonst im Schulalltag keine Zeit ist. Hochrangige Künstler hatte sich die Schule dazu eingeladen wie Viktoria Scholz, Objektkünstlerin aus Leipzig, Isabelle Weber aus Weimar, die Geraer Thomas Prochnow und Alexander Neugebauer, sowie Uwe Klotz aus Cossengrün waren mit Hilfe eines vorab beantragten „Kunstgeldes“ zu den Dixschülern gekommen.

Die Gruppen mit meist um die zwölf Schüler konnten mit Arbeiten auf Leinwand, Porträts und Drucktechniken, farbiger Fenstergestaltung mit Folie, Experimenten mit Licht und vielen anderem mehr experimentieren. Oder sie probierten aus, wie riecht denn eigentlich Farbe? Riecht Gelb anders als Blau, hatten sie zu beantworten. In einigen Gruppen war die „handwerkliche Begabung bei manchem schon gut ausgeprägt“, schätzte Isabelle Weber ein, die sich an der Bauhaus-Kunst orientiert. „Eindeutig besser als Unterricht“, bezeichnete der neunjährige Sam das Arbeiten mit abstrakten Mustern. Er freut sich mit seinen Klassenkameraden, dass das Entstandene später im Schulhaus zu sehen sein soll. In Thomas Prochnows Gruppe versuchten sich die über Neunjährigen an einem Selbstbildnis von Otto Dix, das sehr expressionistisch anmutete. Zunächst wurde ein Porträt gemalt und ausgeschnitten. Von der Skizze zum Original nannte sich das Experiment, bei dem die Dix-Schüler anfangs „Bammel“ hatten, aber später gut in Fahrt kamen, wie Prochnow fand. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Projekttag war, dass sich die Schülerinnen und Schüler durchaus anspruchsvoll austoben, entfalten und probieren konnten, dabei frei im Tun und Handeln waren. Für die Schule war es eine „schwere logistische Aufgabe“, wie Kunstlehrerin Beerbaum fand, ihren Lehrkörper aber stets hinter sich wusste.