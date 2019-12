Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jedes Jahr gern dabei

Gera. Juliane Drechsler (68) aus Gera, ehemalige Inhaberin der Bratwurstscheune Langenberg: „Unser Bratwurst-Häusl-Stand ist seit 1992 beim Geraer Märchenmarkt dabei. Seit 2016 ist Thomas Zimmermann der Inhaber. Wir bieten Pfefferbrätl, Rostbrätl, Schaschlik, Roster, aber auch Mosel-Glühwein an. Unser Rinderbrätl ist der Renner. Von früh ab neun Uhr stehe ich hier und verkaufe mit. Manchmal kommen da am Tag 12,13 Stunden zusammen. Dann sind es lange Tage, aber ich bin jedes Jahr sehr gern dabei. Insbesondere an den Freitagen und Wochenenden herrscht hier stets Hochbetrieb. Wenn etwas Zeit bleibt, laufe ich mal über den Markt und schaue mir andere Stände an. Selbst esse ich unsere Brätl natürlich auch sehr gern. Das ist gute Ware, die schmeckt immer.“