Die Duale Hochschule Gera Eisenach konnte zu ihrem Informationstag am Campus Gera mit etwa 60 Ausstellern rund 600 Besucher begrüßen. Diese kamen unter anderem aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und sogar aus Bayern. Die Hochschule begeht in diesem Jahr das Jubiläum 25 Jahre Duales Studium an den Standorten Gera und Eisenach.